На Херсонщине уничтожили 30 оккупантов, сотня под завалами – Генштаб

В Генштабе подтвердили, что в результате удара по оккупантам в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожили 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника.

Источник: Генштаб

Дословно: "По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Каиры Херсонской области, уничтожено до 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника".

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Детали: Кроме того, в населенном пункте Горностаевка, после детонации склада боеприпасов, наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери тщательно скрываются врагом.

Накануне 24 октября в соцсетях распространяли видео, вероятно, из села Каиры.

Отмечалось, что украинские защитники нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области.