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Радбез ООН обговорить брехню РФ про "брудну бомбу" у закритому режимі - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 19:58

Рада Безпеки ООН проведе засідання за зачиненими дверима у першій половині дня вівторка, щоб обговорити бездоказові звинувачення Росії про те, що Україна планує створити "брудну бомбу".

Про це стало відомо CNN від двох дипломатів ООН, повідомляє "Європейська правда".

Раніше глава МЗС Росії Сергєй Лавров повідомляв, що ситуацію з нібито запланованим використанням Україною "брудної бомби" обговорять у Радбезі ООН "сьогодні-завтра".

Заяви Росії про те, що Україна думає використовувати "брудну бомбу" - пристрій, що містить ядерні матеріали разом із традиційними вибуховими речовинами - Київ та його західні союзники категорично відкинули. 

Міжнародне агентство з атомної енергії  заявило, що направить інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту про це від влади у Києві.

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Теми: ООНЗМІ
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