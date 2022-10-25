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Совбез ООН обсудит ложь РФ о "грязной бомбе" в закрытом режиме - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 19:58

Совбез ООН проведет заседание за закрытыми дверями в первой половине дня вторника, чтобы обсудить бездоказательные обвинения России о том, что Украина планирует создать "грязную бомбу".

Об этом стало известно CNN от двух дипломатов ООН, сообщает "Европейская правда".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что ситуацию с якобы запланированным использованием Украиной "грязной бомбы" обсудят в Совбезе ООН "сегодня-завтра".

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Заявления России о том, что Украина думает использовать "грязную бомбу" - устройство, содержащее ядерные материалы вместе с традиционными взрывчатыми веществами, - Киев и его западные союзники категорически отвергли.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что направит инспекторов на два ядерных объекта в Украине после получения запроса об этом от власти в Киеве.

Темы: ООНСМИ
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