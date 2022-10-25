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Ліві демократи відкликали листа до Байдена з закликом до прямих переговорів з Росією

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 20:39

Група з тридцяти представників лівого крила Демократичної партії США у вівторок відкликали листа до президента Джо Байдена, де зокрема закликали переглянути політику щодо України та почати прямі переговори з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві очільниці лівої фракції демократів у Палаті представників Праміли Джаяпал.

"Листа було складено кілька місяців тому, але, на жаль, співробітники опублікували його без попередньої перевірки. Як голова фракції, я беру на себе відповідальність за це", – зазначила вона.

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Джаяпал додала, що лист було опубліковано в той час, коли лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті застерігав про можливе зменшення підтримки України в разі перемоги його партії на проміжних виборах.

"Часова близькість цих заяв створила прикре враження, що демократи, які рішуче і одностайно підтримували і голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якимось чином приєдналися до республіканців, які прагнуть припинити підтримку Штатами Зеленського та українських сил", – стверджує вона.

Нагадаємо, в надісланому в понеділок листі ліві демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

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Доповнено 20:25. За даними CNN, демократи в Палаті представників були розлючені на Джаяпал через листа, який виявив розбіжності в партії щодо війни в Україні за лічені дні до листопадових парламентських виборів.

Досі головне занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.

Байден висловлював стурбованість тим, як США далі будуть підтримувати Україну, у разі перемоги республіканців, зокрема крила трампістів, на виборах до Палати представників.

За інформацією ЗМІ, у Конгресі представники з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.

Теми: БайденРосіяпереговори
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