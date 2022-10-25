Левые демократы отозвали письмо к Байдену с призывом к прямым переговорам с Россией

Группа из тридцати представителей левого крыла Демократической партии США во вторник отозвали письмо к президенту Джо Байдену, где в частности призвали пересмотреть политику в отношении Украины и начать прямые переговоры с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении руководительницы левой фракции демократов в Палате представителей Прамилы Джаяпал.

"Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, сотрудники опубликовали его без предварительной проверки. Как председатель фракции, я беру на себя ответственность за это", - отметила она.

Джаяпал добавила, что письмо было опубликовано в то время, когда лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предостерегал о возможном уменьшении поддержки Украины в случае победы его партии на промежуточных выборах.

"Временная близость этих заявлений создала неприятное впечатление, что демократы, которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом присоединились к республиканцам, которые стремятся прекратить поддержку Штатами Зеленского и украинских сил", - утверждает она.

Напомним, в направленном в понедельник письме левые демократы призвали Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Дополнено 20:25. По данным CNN, демократы в Палате представителей были разъярены на Джаяпал из-за письма, которое выявило разногласия в партии относительно войны в Украине за считанные дни до ноябрьских парламентских выборов.

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До сих пор главное беспокойство возможным уменьшением поддержки Украины возникало в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

Байден выражал обеспокоенность тем, как США дальше будут поддерживать Украину, в случае победы республиканцев, в частности крыла трампистов, на выборах в Палату представителей.

По информации СМИ, в Конгрессе представители Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине заранее на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.