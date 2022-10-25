Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко показав Штайнмаєру наслідки нещодавніх ударів РФ по Києву

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:38

Мер Києва Віталій Кличко показав президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру наслідки недавніх ударів РФ по українській столиці.

Про це пише видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Штайнмаєр повернувся до Києва після відвідин Корюківки на Чернігівщині. У столиці мер Києва Віталій Кличко показав йому, серед інших об’єктів, зруйнований житловий будинок. 

"Це історичний центр. Тут немає військових", - пояснив Кличко президенту Німеччини.

Кличко також розповів йому про ракетний обстріл, внаслідок якого постраждав дитячий майданчик у парку Шевченка. "На щастя, там не було дітей", - повідомив Кличко.

 
Фото: DPA

Він також розповів німецькому президенту про російські атаки на енергетичну інфраструктуру, відзначивши, що взимку багато українців замерзнуть. 

"Показав сьогодні президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штанмаєру наслідки терористичних атак російських варварів у центрі Києва. Говорили про подальшу підтримку України. Нам потрібна зброя, нам потрібні системи ППО, щоб захистити домівки киян та всіх українців, захистити об‘єкти критичної інфраструктури. Бо Росія озвіріла і посилює терористичні атаки", - окремо зазначив Кличко у своєму Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше у Штайнмаєра заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, Штайнмаєр під час візиту в Корюківку був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу. Там він провів півтори години, слухаючи розповіді місцевих про те, як вони блокували просування російських танків.

Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки через активізацію ракетних атак та ударів дронами РФ.

Теми: НімеччинаКиїввійнапрезидент
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП

фотоЗ полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

відеоУ Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару 

відео"Не нагнітайте": пропаганда Білорусі відповіла ЗСУ кремлівськими тезами

Просування на півдні сповільнилося через дощі, але ЗСУ наступають – Резніков

Віялові відключення: електропостачання по всій Україні обмежили другий день поспіль

Усі новини...
Німеччина
Штайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
Україна очікує від Німеччини $500 млн фіндопомоги щомісячно
Кілька тисяч осіб протестували у Східній Німеччині проти високих цін і санкцій проти РФ
Останні новини
15:35
Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП
15:31
Командувач ЗС Литви проти передачі Україні гаубиць та системи ППО: можливості вичерпані
15:30
Індонезія пропонує заможним туристам 10-річну візу для проживання на Балі: які умови
15:29
фотоЗ полону звільнили ще 10 українських військових – ОП
15:28
Судна, які прямують "зерновим коридором" до Одеси, реєструватимуть в електронній черзі
15:27
По всій Україні оголосили повітряну тривогу
15:19
В Білорусі йде мобілізація водіїв та механіків для потреб російських військ – ЦНС
15:18
відео Путін переказав маячню про "брудну бомбу України" главам спецслужб СНД
15:13
Окупанти визнали, що не запустять рух вантажівок по Керченському мосту до грудня
15:06
Росіяни так бояться українських ДРГ, що заварюють кришки люків у Новій Каховці - ЦНС
Усі новини...