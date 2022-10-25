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Кличко показав Штайнмаєру наслідки нещодавніх ударів РФ по Києву

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:38

Мер Києва Віталій Кличко показав президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру наслідки недавніх ударів РФ по українській столиці.

Про це пише видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Штайнмаєр повернувся до Києва після відвідин Корюківки на Чернігівщині. У столиці мер Києва Віталій Кличко показав йому, серед інших об’єктів, зруйнований житловий будинок. 

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"Це історичний центр. Тут немає військових", - пояснив Кличко президенту Німеччини.

Кличко також розповів йому про ракетний обстріл, внаслідок якого постраждав дитячий майданчик у парку Шевченка. "На щастя, там не було дітей", - повідомив Кличко.

 
Фото: DPA

Він також розповів німецькому президенту про російські атаки на енергетичну інфраструктуру, відзначивши, що взимку багато українців замерзнуть. 

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"Показав сьогодні президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штанмаєру наслідки терористичних атак російських варварів у центрі Києва. Говорили про подальшу підтримку України. Нам потрібна зброя, нам потрібні системи ППО, щоб захистити домівки киян та всіх українців, захистити об‘єкти критичної інфраструктури. Бо Росія озвіріла і посилює терористичні атаки", - окремо зазначив Кличко у своєму Telegram.

Пізніше у Штайнмаєра заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, Штайнмаєр під час візиту в Корюківку був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу. Там він провів півтори години, слухаючи розповіді місцевих про те, як вони блокували просування російських танків.

Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки через активізацію ракетних атак та ударів дронами РФ.

Теми: НімеччинаКиїввійнапрезидент
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