Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко показал Штайнмайеру последствия недавних ударов РФ по Киеву

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 21:38

Мэр Киева Виталий Кличко показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру последствия недавних ударов РФ по украинской столице.

Об этом пишет издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер вернулся в Киев после посещения Корюковки на Черниговщине. В столице мэр Киева Виталий Кличко показал ему, среди других объектов, разрушенный жилой дом.

Реклама:

"Это исторический центр. Здесь нет военных", – объяснил Кличко президенту Германии.

Кличко также рассказал ему о ракетных обстрелах, в результате которых пострадала детская площадка в парке Шевченко. "К счастью, там не было детей", – сообщил Кличко.

 
Фото: DPA

Он также рассказал немецкому президенту о российских атаках на энергетическую инфраструктуру, отметив, что зимой многие украинцы замерзнут.

ВИДЕО ДНЯ

Позже у Штайнмайера запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Показал сегодня президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева. Говорили о дальнейшей поддержке Украины. Нам нужно оружие, нам нужны системы ПВО, чтобы защитить дома киевлян и всех украинцев, защитить объекты критической инфраструктуры. Россия озверела и усиливает террористические атаки", - отметил Кличко в своем Telegram.

Как сообщалось, Штайнмайер во время визита в Корюковку был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Там он провел полтора часа, слушая рассказы местных о том, как они блокировали продвижение российских танков.

Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти беспокоились по поводу безопасности из-за активизации ракетных атак и ударов дронами РФ.

Темы: ГерманияКиеввойнапрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Германия
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: