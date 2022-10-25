Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко показал Штайнмайеру последствия недавних ударов РФ по Киеву

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 21:38

Мэр Киева Виталий Кличко показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру последствия недавних ударов РФ по украинской столице.

Об этом пишет издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер вернулся в Киев после посещения Корюковки на Черниговщине. В столице мэр Киева Виталий Кличко показал ему, среди других объектов, разрушенный жилой дом.

"Это исторический центр. Здесь нет военных", – объяснил Кличко президенту Германии.

Кличко также рассказал ему о ракетных обстрелах, в результате которых пострадала детская площадка в парке Шевченко. "К счастью, там не было детей", – сообщил Кличко.

 
Фото: DPA

Он также рассказал немецкому президенту о российских атаках на энергетическую инфраструктуру, отметив, что зимой многие украинцы замерзнут.

Позже у Штайнмайера запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

"Показал сегодня президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева. Говорили о дальнейшей поддержке Украины. Нам нужно оружие, нам нужны системы ПВО, чтобы защитить дома киевлян и всех украинцев, защитить объекты критической инфраструктуры. Россия озверела и усиливает террористические атаки", - отметил Кличко в своем Telegram.

Как сообщалось, Штайнмайер во время визита в Корюковку был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Там он провел полтора часа, слушая рассказы местных о том, как они блокировали продвижение российских танков.

Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти беспокоились по поводу безопасности из-за активизации ракетных атак и ударов дронами РФ.

Темы: ГерманияКиеввойнапрезидент
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников

Веерные отключения: электроснабжение по всей Украине ограничили второй день подряд

Симоньян и Затулину запретили въезд в Армению

фотоАрестована коллаборационистка, передавшая оккупантам 2 млн грн, украденных у "Укрпочты" - СБУ

Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности

Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW

Все новости...
Германия
Штайнмайер прятался в укрытии во время воздушной тревоги на Черниговщине
Украина ожидает от Германии $500 млн финпомощи ежемесячно
Несколько тысяч человек протестовали в Восточной Германии против высоких цен и санкций против РФ
Последние новости
15:19
В Беларуси идет мобилизация водителей и механиков для нужд российских войск - ЦНС
15:18
Путин пересказал бред о "грязной бомбе Украины" главам спецслужб СНГ
15:13
Оккупанты признали, что не запустят движение грузовиков по Керченскому мосту до декабря
15:06
Россияне так боятся украинских ДРГ, что заваривают крышки люков в Новой Каховке - ЦНС
15:01
видеоВ Кремле заявили, что Путин провел учения по массированному ядерному удару 
14:52
Оккупанты разрушили Черниговскую библиотеку: Минкульт собирает средства на восстановление
14:31
Глава Совбеза Беларуси заявляет, что мобилизация не планируется, но в армию зовет
14:29
Зеленский изменил состав СНБО: экспредседателя НБУ Шевченко заменили действующим
14:23
В Укргазбанке отреагировали на объявление в розыск Шевченко
14:17
"Не нагнетайте": пропаганда Беларуси ответила ВСУ кремлевскими тезисами
Все новости...