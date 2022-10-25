Кличко показал Штайнмайеру последствия недавних ударов РФ по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру последствия недавних ударов РФ по украинской столице.

Об этом пишет издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер вернулся в Киев после посещения Корюковки на Черниговщине. В столице мэр Киева Виталий Кличко показал ему, среди других объектов, разрушенный жилой дом.

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"Это исторический центр. Здесь нет военных", – объяснил Кличко президенту Германии.

Кличко также рассказал ему о ракетных обстрелах, в результате которых пострадала детская площадка в парке Шевченко. "К счастью, там не было детей", – сообщил Кличко.

Фото: DPA

Он также рассказал немецкому президенту о российских атаках на энергетическую инфраструктуру, отметив, что зимой многие украинцы замерзнут.

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Позже у Штайнмайера запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Показал сегодня президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева. Говорили о дальнейшей поддержке Украины. Нам нужно оружие, нам нужны системы ПВО, чтобы защитить дома киевлян и всех украинцев, защитить объекты критической инфраструктуры. Россия озверела и усиливает террористические атаки", - отметил Кличко в своем Telegram.

Как сообщалось, Штайнмайер во время визита в Корюковку был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Там он провел полтора часа, слушая рассказы местных о том, как они блокировали продвижение российских танков.

Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти беспокоились по поводу безопасности из-за активизации ракетных атак и ударов дронами РФ.