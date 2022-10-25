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Заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку провокації – Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:56

Україна все більше стурбована тим, що Росія готується підірвати "брудну бомбу" на українській території на тлі повторюваних заяв Москви про те, що Україна нібито створює таку зброю.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це на брифінгу для іноземних ЗМІ у вівторок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ще більше занепокоєння викликає наполегливість, з якою російські офіційні особи продовжують цю неправдиву історію. Це викликає у нас занепокоєння, що Росія, можливо, сама готується до скоєння злочину, який вона намагається заздалегідь прикрити, поширюючи цю дезінформацію", – вважає він.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна ніколи не планувала розробляти жодних "брудних бомб", а подібні заяви є "чистою російською брехнею".

"Як сказав Володимир Зеленський, навіть небезпечна російська риторика щодо ядерної зброї та постійний ядерний шантаж, який ми чуємо від Росії, є неприйнятними. На них треба відповідати негайними і рішучими діями", – додав він.

Заяви Росії про те, що Україна думає використовувати "брудну бомбу" - пристрій, що містить ядерні матеріали разом із традиційними вибуховими речовинами - Київ та його західні союзники категорично відкинули. 

Міжнародне агентство з атомної енергії  заявило, що направить інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту про це від влади у Києві.

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Теми: РосіяКулеба Дмитроядерна зброявійна
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