Заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации - Кулеба

Украина все больше обеспокоена тем, что Россия готовится взорвать "грязную бомбу" на украинской территории на фоне повторяющихся заявлений Москвы о том, что Украина якобы создает такое оружие.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом на брифинге для иностранных СМИ во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще большее беспокойство вызывает настойчивость, с которой российские официальные лица продолжают эту ложную историю. Это вызывает у нас беспокойство, что Россия, возможно, сама готовится к совершению преступления, которое она пытается заранее прикрыть, распространяя эту дезинформацию", - считает он.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина никогда не планировала разрабатывать никаких "грязных бомб", а подобные заявления являются "чистой российской ложью".

"Как сказал Владимир Зеленский, даже опасная российская риторика относительно ядерного оружия и постоянный ядерный шантаж, который мы слышим от России, неприемлемы. На них надо отвечать немедленными и решительными действиями", - добавил он.

Заявления России о том, что Украина думает использовать "грязную бомбу" - устройство, содержащее ядерные материалы вместе с традиционными взрывчатыми веществами, - Киев и его западные союзники категорически отвергли.

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Международное агентство по атомной энергии заявило, что направит инспекторов на два ядерных объекта в Украине после получения запроса об этом от власти в Киеве.