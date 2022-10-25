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Президент Ізраїлю надасть США докази використання Росією іранських дронів в Україні

Альона Мазуренко Вівторок, 25 жовтня 2022, 22:50
Президент Ізраїлю надасть США докази використання Росією іранських дронів в Україні
фото: getty images

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представить американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні в середу докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні.

Джерело: The Times of Israel  

Деталі: Президент Ізраїлю приземлився у Вашингтоні у вівторок із коротким візитом, який включає зустріч із президентом США Джо Байденом у середу.

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Перед від'їздом він сказав, що найактуальнішою темою на порядку денному буде "іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, а й увесь світ".

У вівторок офіс Герцога повідомив, що президент Ізраїлю поділиться фотодоказами того, що Росія використовувала вдосконалені іранські безпілотники у своїх атаках на Україну.

Повідомляється, що співробітники ізраїльської служби безпеки за допомогою візуального аналізу встановили, що фрагменти безпілотників, використаних в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані.

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У заяві стверджується, що "незважаючи на заперечення Ірану і спробу приховати їхнє іранське походження шляхом додавання російських написів", очевидно, що частини безпілотників "ідентичні" іранським.

На фотографіях, якими Герцог, як очікується, поділиться з офіційними особами США, зображена іранська модель безпілотника Shahed-136, запущена під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і той самий дрон, збитий під час бойових дій в Україні.

Фотодокази показують, що безпілотники в Україні мають багато однакових характеристик, включно з їхньою структурою, розмірами та нумерацією.

Дослівно заява Герцога: "Іран вкотре доводить, що йому не можна довіряти і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання і ненависть, присутній Іран...

Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство повинно винести з цього урок, зараз і в майбутньому".

Деталі: У заяві президента Ізраїлю не уточнювалося, яким посадовим особам США буде представлено ймовірні фотодокази.

Він зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який заявив, що іранські безпілотники викликають "жахливі" наслідки в Україні.

На зустрічі Герцог сказав, що він "буде більше розкривати той факт, що іранська зброя використовується проти цивільного населення в Україні".

Нагадаємо: Після нападу іранських безпілотників "Шахед" на Київ  міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони.

Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, в основному тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС в Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби ППО.

Теми: ІзраїльШахедІранУкраїна
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