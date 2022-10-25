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Президент Израиля предоставит США доказательства использования Россией иранских дронов в Украине

Алена МазуренкоВторник, 25 октября 2022, 22:50
Президент Израиля предоставит США доказательства использования Россией иранских дронов в Украине
фото: getty images

Президент Израиля Ицхак Херцог представит американским чиновникам на встрече в Вашингтоне в среду доказательства использования Россией иранских беспилотников на войне в Украине.

Источник: The Times of Israel  

Детали: Президент Израиля приземлился в Вашингтоне во вторник с кратким визитом, который включает встречу с президентом США Джо Байденом в среду.

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Перед отъездом он сказал, что самой актуальной темой на повестке дня будет "иранская угроза, которая дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир".

Во вторник офис Херцога сообщил, что президент Израиля поделится фотодоказательствами того, что Россия использовала усовершенствованные иранские беспилотники в своих атаках на Украину.

Сообщается, что сотрудники израильской службы безопасности с помощью визуального анализа установили, что фрагменты беспилотников, использованных в Украине, идентичны тем, которые были разработаны в Иране.

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В заявлении утверждается, что "несмотря на отрицания Ирана и попытку скрыть их иранское происхождение путем добавления российских надписей", очевидно, что части беспилотников "идентичны" иранским.

На фотографиях, которыми Херцог, как ожидается, поделится с официальными лицами США, изображена иранская модель беспилотника Shahed-136, запущенная во время учений в Иране в декабре 2021 года, и тот же самый дрон, сбитый во время боевых действий в Украине.

Фотодоказательства показывают, что беспилотники в Украине имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию.

Дословно заявление Херцога: "Иран в очередной раз доказывает, что ему нельзя доверять и что в каждом регионе, где есть убийства, страдания и ненависть, присутствует Иран...

Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно извлечь из этого урок, сейчас и в будущем".

Детали: В заявлении президента Израиля не уточнялось, каким должностным лицам США будут представлены предполагаемые фотодоказательства.

Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заявил, что иранские беспилотники вызывают "ужасающие" последствия в Украине.

На встрече Херцог сказал, что он "будет больше раскрывать тот факт, что иранское оружие используется против гражданского населения в Украине".

Напомним: После нападения иранских беспилотников "Шахед" на Киев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем, в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит системы раннего предупреждения, но не средства ПВО.

Темы: ИзраильШахедИранУкраина
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