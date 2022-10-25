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Зеленський поговорив із новим прем'єром Британії Сунаком та запросив його в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 22:53
фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з Ріші Сунаком, який у вівторок став новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи і надалі будуть лише посилюватись. Запросив пана прем’єр-міністра відвідати Україну", – зазначив Зеленський.

Раніше він привітав призначення Сунака на посаду глави британського уряду й висловив готовність продовжувати зміцнювати стратегічне партнерство України та Британії.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

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Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

Теми: СунакЗеленськийУкраїнаВелика Британія
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