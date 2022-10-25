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Зеленский поговорил с новым премьером Британии Сунаком и пригласил его в Украину

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 22:53
фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с Риши Сунаком, который во вторник стал новым премьер-министром Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", - отметил Зеленский.

Ранее он приветствовал назначение Сунака на должность главы британского правительства и выразил готовность продолжать укреплять стратегическое партнерство Украины и Великобритании.

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

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Темы: СунакЗеленскийУкраинаВеликобритания
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