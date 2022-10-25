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Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це буде "надзвичайно серйозна помилка" – Байден

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 22:30

Президент США Джо Байден у вівторок укотре застеріг Росію від використання тактичної ядерної зброї в Україні, заявивши, що такий крок з боку Москви буде "серйозною помилкою".

Така заява, як повідомляє "Європейська правда", пролунала в інтерв’ю Байдена телеканалу CNN.

"Я провів багато часу сьогодні, говорячи про це. Дозвольте мені просто сказати, що Росія скоїть надзвичайно серйозну помилку, якщо вона застосує тактичну ядерну зброю", – заявив президент США.

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"Я не гарантую, що це (застосування ядерної зброї) буде операцією під чужим прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою", – додав він.

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням "брудної бомби".

І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

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Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекають наслідки – щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.

Теми: БайденСШАядерна зброяРосія
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