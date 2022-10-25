Если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет "чрезвычайно серьезная ошибка" - Байден

Президент США Джо Байден во вторник в очередной раз предостерег Россию от использования тактического ядерного оружия в Украине, заявив, что такой шаг со стороны Москвы будет "серьезной ошибкой".

Такое заявление, как сообщает "Европейская правда", прозвучало в интервью Байдена телеканалу CNN.

"Я провел много времени сегодня, говоря об этом. Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит чрезвычайно серьезную ошибку, если она применит тактическое ядерное оружие", - заявил президент США.

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"Я не гарантирую, что это (применение ядерного оружия) будет операцией под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", - добавил он.

Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

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Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Ранее Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.