Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет "чрезвычайно серьезная ошибка" - Байден

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 22:30

Президент США Джо Байден во вторник в очередной раз предостерег Россию от использования тактического ядерного оружия в Украине, заявив, что такой шаг со стороны Москвы будет "серьезной ошибкой".

Такое заявление, как сообщает "Европейская правда", прозвучало в интервью Байдена телеканалу CNN.

"Я провел много времени сегодня, говоря об этом. Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит чрезвычайно серьезную ошибку, если она применит тактическое ядерное оружие", - заявил президент США.

"Я не гарантирую, что это (применение ядерного оружия) будет операцией под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", - добавил он.

Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.

Темы: БайденСШАядерное оружиеРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Власти работают над более удобными графиками ограничения света - ОП

фотоИз плена освободили еще 10 украинских военных – ОП

видеоВ Кремле заявили, что Путин провел учения по массированному ядерному удару 

видео"Не провоцируйте": пропаганда Беларуси ответила ВСУ кремлевскими тезисами

Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников

Веерные отключения: электроснабжение по всей Украине ограничили второй день подряд

Все новости...
Байден
Левые демократы отозвали письмо к Байдену с призывом к прямым переговорам с Россией
Байден ожидает от нового премьера Британии продолжения совместной помощи Украине
Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену
Последние новости
16:20
Машина попала в огненный шар: в Днепре во время ракетной атаки погибла беременная 25-летняя женщина
16:19
Данилов: Путинский Совбез составляет "чертову дюжину", но у нас замечательные экзорцисты
16:10
"Хотел бы улететь в Кремль на драконе": писатель Джордж Мартин высказался о ядерных угрозах РФ
15:52
РосСМИ: Диверсанты с гранатометом напали на отделение полиции в Херсоне
15:35
Власти работают над более удобными графиками ограничения света - ОП
15:31
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО: возможности исчерпаны
15:30
Индонезия предлагает богатым туристам 10-летнюю визу для проживания на Бали: какие условия
15:29
фотоИз плена освободили еще 10 украинских военных – ОП
15:28
Суда, следующие "зерновым коридором" в Одессу, будут регистрировать в электронной очереди
15:27
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Все новости...