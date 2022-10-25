Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили знищили 2 "Шахедів" над Херсонщиною і 1 над Дніпропетровщиною

Альона Мазуренко Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:18
ГЕНШТАБ ЗСУ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Повітряне командування "Південь" на Херсонщині знищило двох іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00. Ще один ворожий дрон збили на Дніпропетровщині. 

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито два ворожих дрони "Shahed-136".

Крім того близько 21:30 на Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Схід" збив ще один "Shahed-136".

Теми: Херсонська областьШахедПовітряні сили ЗСУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП

фотоЗ полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

відеоУ Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару 

відео"Не провокуйте": пропаганда Білорусі відповіла ЗСУ кремлівськими тезами

Просування на півдні сповільнилося через дощі, але ЗСУ наступають – Резніков

Віялові відключення: електропостачання по всій Україні обмежили другий день поспіль

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині знищили 30 окупантів, сотня під завалами – Генштаб
На Херсонщині захисники знищили 13 цілей ворога
Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим на 10-15 років залишиться без води
Останні новини
16:54
Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити "ядерний варіант"
16:41
У Кремлі хочуть передати російським компаніям активи в анексованих областях України
16:38
оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу
16:34
Генсек НАТО назвав абсурдом заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби"
16:30
НАТО та Румунія навчатимуть українських парамедиків
16:20
Машина потрапила у вогняну кулю: у Дніпрі під час ракетної атаки загинула вагітна 25-річна жінка
16:19
Данілов: Путінський Радбез складає "чортову дюжину", але в нас чудові екзорцисти
16:10
"Хотів би полетіти в Кремль на драконі": письменник Джордж Мартін висловився про ядерні погрози РФ
15:52
РосЗМІ: Диверсанти з гранатометом напали на відділення поліції у Херсоні
15:35
Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП
Усі новини...