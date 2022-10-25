Повітряні сили знищили 2 "Шахедів" над Херсонщиною і 1 над Дніпропетровщиною

Повітряне командування "Південь" на Херсонщині знищило двох іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00. Ще один ворожий дрон збили на Дніпропетровщині.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито два ворожих дрони "Shahed-136".

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Крім того близько 21:30 на Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Схід" збив ще один "Shahed-136".