Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили знищили 2 "Шахедів" над Херсонщиною і 1 над Дніпропетровщиною

Альона Мазуренко Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:18
Повітряні сили знищили 2 Шахедів над Херсонщиною і 1 над Дніпропетровщиною
ГЕНШТАБ ЗСУ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Повітряне командування "Південь" на Херсонщині знищило двох іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00. Ще один ворожий дрон збили на Дніпропетровщині. 

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито два ворожих дрони "Shahed-136".

Реклама:

Крім того близько 21:30 на Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Схід" збив ще один "Shahed-136".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьШахедПовітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: