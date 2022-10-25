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Воздушные силы уничтожили 2 "Шахедов" над Херсонщиной и 1 над Днепропетровщиной

Алена МазуренкоВторник, 25 октября 2022, 23:18
Воздушные силы уничтожили 2 Шахедов над Херсонщиной и 1 над Днепропетровщиной
ГЕНШТАБ ВСУ (ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО)

Воздушное командование "Юг" на Херсонщине уничтожило двух иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00. Еще один вражеский дрон сбили на Днепропетровщине.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "25 октября, около 21:00 часов, на Херсонщине подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбито два вражеских дрона "Shahed-136".

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Кроме того, около 21:30 на Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Восток" сбило еще один "Shahed-136".



    
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Темы: Херсонская областьШахедВоздушные силы ВСУвойна

                


                

                    
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Херсонская область


                


                    

                        
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