Воздушные силы уничтожили 2 "Шахедов" над Херсонщиной и 1 над Днепропетровщиной

Воздушное командование "Юг" на Херсонщине уничтожило двух иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00. Еще один вражеский дрон сбили на Днепропетровщине.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "25 октября, около 21:00 часов, на Херсонщине подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбито два вражеских дрона "Shahed-136".

Реклама:

Кроме того, около 21:30 на Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Восток" сбило еще один "Shahed-136".