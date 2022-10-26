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У Росії – масштабна пожежа на складі

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 00:19
У Росії – масштабна пожежа на складі
скриншот

У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася до 12 тисяч м кв.

Джерело: МНС Росії, пропагандистське видання РИА Новости

Дослівно МНС Росії: "У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд".

Деталі: Пізніше РИА Новости повідомило, що площа пожежі на складі в Петербурзі збільшилася до 12 тис. квадратних метрів і оприлюднило відео із соцмереж.

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Теми: Росіяпожежа
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