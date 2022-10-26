У Росії – масштабна пожежа на складі
Середа, 26 жовтня 2022, 00:19
У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася до 12 тисяч м кв.
Джерело: МНС Росії, пропагандистське видання РИА Новости
Дослівно МНС Росії: "У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд".
Деталі: Пізніше РИА Новости повідомило, що площа пожежі на складі в Петербурзі збільшилася до 12 тис. квадратних метрів і оприлюднило відео із соцмереж.
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