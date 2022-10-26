В России – масштабный пожар на складе

В российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился до 12 тысяч м кв.

Источник: МЧС России, пропагандистское издание РИА Новости

Дословно МЧС России: "В Санкт-Петербурге (Колпинский район) пожар на складе, площадь возгорания – 6 тыс. кв.м.

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По предварительной информации пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд".

Детали: Позже РИА Новости сообщило, что площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тыс. квадратных метров и обнародовало видео из соцсетей.