Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: росіяни випустили 106 снарядів по прикордонних громадах

Ольга Глущенко Середа, 26 жовтня 2022, 00:58
ілюстративне фото з telegram Живицького

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки разів росіяни обстрілювали прикордонні зони області 25 жовтня.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Протягом дня росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Окупанти випустили 106 різних снарядів по семи прикордонних громадах.

У Краснопільській громаді росіяни двічі атакували один і той же населений пункт – з безпілотника скидали вибухові пристрої.

Середино-Будська громада двічі була під ворожими обстрілами. Спочатку близько 10:00 росіяни випустили  9 мін (120 мм)

А близько 19:00 із САУ ударили ще 5 разів. Згодом по тих же напрямках був мінометний обстріл, 10 приходів.

ВІДЕО ДНЯ

В Юнаківській громаді о 14 годині ворог із 120 мм мінометів обстріляв одне з прикордонних сіл.

Шалигинська громада: росіяни знову ж таки використали міномети для обстрілу прикордонних сел, 7 прильотів.

Миколаївська (прикордонна) громада теж двічі постраждала від агресорів, що вели вогонь зі ствольної артилерії, 18 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: близько 18:30 ворог ймовірно із САУ стріляв по прикордонних населених пунктах (8 прильотів).

У цих випадках обійшлося без жертв.

По Білопільській громаді ввечері був мінометний обстріл з території РФ. Загалом 27 прильотів.

Один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів, який спричинив пожежу, обійшлося без людських жертв.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити "ядерний варіант"

Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП

фотоЗ полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

відеоУ Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару 

відео"Не провокуйте": пропаганда Білорусі відповіла ЗСУ кремлівськими тезами

Усі новини...
Сумська область
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини
Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв
Ворог десяток разів обстрілював Сумщину: поранена жінка, загорівся ліс, поруйнована школа
Останні новини
18:40
Глава Мюнхенської конференції: більше не слід виключати членство України в НАТО
18:30
На Херсонщині збили ворожий "алігатор" Ка-52
18:24
По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу
18:22
Нацрада просить визнати 3 російські телеканали терористичними організаціями
18:19
У Чехії прибрали домальовану пральну машину з пам’ятника солдату Червоної армії
18:08
Ставки за іпотеками в США зросли до максимуму з 2001 року
18:05
В Україні оштрафували маму школяра, який прогулював дистанційні заняття
18:02
Колишній голова Полтавської ОДА отримав 5 млн гривень хабара - САП
17:53
фото Окупанти вкрали з Херсона пам'ятник і останки Потьомкіна
17:39
На Київщині жінка знайшла гранату в поштовій скриньці
Усі новини...