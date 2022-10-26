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Сумщина: россияне выпустили 106 снарядов по приграничным громадам

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 00:58
Сумщина: россияне выпустили 106 снарядов по приграничным громадам
иллюстративное фото из telegram Живицкого

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, сколько раз россияне обстреливали приграничные зоны области 25 октября.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: В течение дня россияне 12 раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

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Оккупанты выпустили 106 различных снарядов по семи приграничным громадам.

В Краснопольской громаде россияне дважды атаковали один и тот же населенный пункт - с беспилотника сбрасывали взрывные устройства.

Середино-Будская громада дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 россияне выпустили 9 мин (120 мм)

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А около 19:00 из САУ ударили еще 5 раз. Впоследствии по тем же направлениям был минометный обстрел, 10 приходов.

В Юнаковской громаде в 14 часов враг из 120 мм минометов обстрелял одно из приграничных сел.

Шалыгинская громада: россияне опять же использовали минометы для обстрела приграничных сел, 7 прилетов.

Николаевская (пограничная) громада тоже дважды пострадала от агрессоров, которые вели огонь из ствольной артиллерии, 18 прилетов.

Зноб-Новгородская громада: около 18:30 враг вероятно из САУ стрелял по приграничным населенным пунктам (8 прилетов).

В этих случаях обошлось без жертв.

По Белопольской громаде вечером был минометный обстрел с территории РФ. Всего 27 прилетов.

Один из снарядов попал в дом мирных жителей, который вызвал пожар, обошлось без человеческих жертв.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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