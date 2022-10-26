Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: россияне выпустили 106 снарядов по приграничным громадам

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 00:58
иллюстративное фото из telegram Живицкого

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, сколько раз россияне обстреливали приграничные зоны области 25 октября.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: В течение дня россияне 12 раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

Оккупанты выпустили 106 различных снарядов по семи приграничным громадам.

В Краснопольской громаде россияне дважды атаковали один и тот же населенный пункт - с беспилотника сбрасывали взрывные устройства.

Середино-Будская громада дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 россияне выпустили 9 мин (120 мм)

А около 19:00 из САУ ударили еще 5 раз. Впоследствии по тем же направлениям был минометный обстрел, 10 приходов.

ВИДЕО ДНЯ

В Юнаковской громаде в 14 часов враг из 120 мм минометов обстрелял одно из приграничных сел.

Шалыгинская громада: россияне опять же использовали минометы для обстрела приграничных сел, 7 прилетов.

Николаевская (пограничная) громада тоже дважды пострадала от агрессоров, которые вели огонь из ствольной артиллерии, 18 прилетов.

Зноб-Новгородская громада: около 18:30 враг вероятно из САУ стрелял по приграничным населенным пунктам (8 прилетов).

В этих случаях обошлось без жертв.

По Белопольской громаде вечером был минометный обстрел с территории РФ. Всего 27 прилетов.

Один из снарядов попал в дом мирных жителей, который вызвал пожар, обошлось без человеческих жертв.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

Министр обороны Индии сказал Шойгу отбросить "ядерный вариант"

Власти работают над более удобными графиками ограничения света - ОП

фотоИз плена освободили еще 10 украинских военных – ОП

видеоВ Кремле заявили, что Путин провел учения по массированному ядерному удару 

видео"Не провоцируйте": пропаганда Беларуси ответила ВСУ кремлевскими тезисами

Все новости...
Сумская область
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области
Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв
Враг десяток раз обстреливал Сумщину: ранена женщина, загорелся лес, разрушена школа
Последние новости
18:40
Глава Мюнхенской конференции: больше не следует исключать членство Украины в НАТО
18:30
На Херсонщине сбили вражеский "аллигатор" Ка-52
18:24
По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу
18:22
Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями
18:19
В Чехии убрали дорисованную стиральную машину из памятника солдату Красной армии
18:08
Ставки по ипотекам в США выросли до максимума с 2001 года
18:05
В Украине оштрафовали маму школьника, прогуливавшего дистанционные занятия
18:02
Бывший глава Полтавской ОГА получил 5 млн гривен взятки - САП
17:53
фотоОккупанты украли из Херсона памятник и останки Потемкина
17:39
На Киевщине женщина нашла гранату в почтовом ящике
Все новости...