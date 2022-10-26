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Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат – штаб

Ольга Глущенко Середа, 26 жовтня 2022, 07:44
ілюстративне фото ЗСУ

Російська Федерація шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат і проводить роботу зі звільненими через поранення військовими.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями.

Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження".

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Теми: Росіявійна
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