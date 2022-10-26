Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат – штаб
Середа, 26 жовтня 2022, 07:44
Російська Федерація шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат і проводить роботу зі звільненими через поранення військовими.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями.
Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження".
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