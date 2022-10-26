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Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 07:44
Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь – штаб
иллюстративное фото ВСУ

Российская Федерация ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь и проводит работу с освобожденными из-за ранений военными.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Российской Федерации осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими.

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Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки".

Темы: Росcиявойна
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