Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь – штаб
Среда, 26 октября 2022, 07:44
Российская Федерация ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь и проводит работу с освобожденными из-за ранений военными.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Российской Федерации осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими.
Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки".
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