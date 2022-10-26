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Росіяни накрили Нікопольщину з "Градів" і запустили дрон, "Шахеда" збили

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 08:30

У ніч на 26 жовтня російські війська обстрілювали з РСЗВ "Град" Червоногригорівську територіальну громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області, а ввечері в цьому районі захисники України збили дрон-камікадзе. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Знову били по Нікопольщині. Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду. 

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Люди не постраждали. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють".

Деталі: У вівторок ввечері українські захисники приземлили черговий ворожий безпілотник: військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаШахед
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