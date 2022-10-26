Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне накрыли Никопольщину из "Градов" и запустили дрон, "Шахеда" сбили

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 08:30

В ночь на 26 октября российские войска обстреливали из РСЗО "Град" Червоногригорьевскую территориальную общину в Никопольском районе Днепропетровской области, а вечером в этом районе защитники Украины сбили дрон-камикадзе. 

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Опять били по Никопольщине. Российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" Червоногригорьевскую общину. 

Люди не пострадали. Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают".

Детали: Во вторник вечером украинские защитники приземлили очередной вражеский беспилотник: военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе "Shashed-136" в небе над Никопольским районом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойнаШахед
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

Министр обороны Индии сказал Шойгу отбросить "ядерный вариант"

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне поливали огнем Донецкую и Днепропетровскую области, идут бои на Херсонщине – ОВА
Россияне ночью били по Днепропетровщине из РСЗО, в Никопольском районе сбит "Shahed-136" - ОВА
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 3 раненых, изуродованные дома
Последние новости
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
00:54
"Месть за помощь Израиля Украине": российские хакеры атаковали сайт Кнессета
00:24
В Иране возле мавзолея застрелили 15 человек и еще 40 ранили – СМИ
23:57
США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия
23:54
Раскопал изуродованные тела родных, а вскоре погиб сам: история семьи из Лимана, которую убила Россия
23:53
Директор ЦРУ в октябре встречался с Зеленским – CNN
23:30
Италия отозвала приглашение РФ на конференцию по нераспространению ОМУ
23:27
видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил
Все новости...