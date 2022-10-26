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Россияне накрыли Никопольщину из "Градов" и запустили дрон, "Шахеда" сбили

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 08:30

В ночь на 26 октября российские войска обстреливали из РСЗО "Град" Червоногригорьевскую территориальную общину в Никопольском районе Днепропетровской области, а вечером в этом районе защитники Украины сбили дрон-камикадзе. 

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Опять били по Никопольщине. Российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" Червоногригорьевскую общину. 

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Люди не пострадали. Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают".

Детали: Во вторник вечером украинские защитники приземлили очередной вражеский беспилотник: военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе "Shashed-136" в небе над Никопольским районом.

Темы: Днепропетровская областьвойнаШахед
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