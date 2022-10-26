Россияне накрыли Никопольщину из "Градов" и запустили дрон, "Шахеда" сбили

В ночь на 26 октября российские войска обстреливали из РСЗО "Град" Червоногригорьевскую территориальную общину в Никопольском районе Днепропетровской области, а вечером в этом районе защитники Украины сбили дрон-камикадзе.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Опять били по Никопольщине. Российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" Червоногригорьевскую общину.

Люди не пострадали. Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают".

Детали: Во вторник вечером украинские защитники приземлили очередной вражеский беспилотник: военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе "Shashed-136" в небе над Никопольским районом.