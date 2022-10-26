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Росія втратила у війні ще 480 людей, два засоби ППО й 7 безпілотників

Середа, 26 жовтня 2022, 09:12

За оцінками українських військових, Росія за останню добу втратила у війні 480 військовослужбовців, 17 танків, 30 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, дві системи протиповітряної оборони і 7 безпілотників.

Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24 лютого до 26 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб;
  • танків ‒ 2 628 (+17) од;
  • бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 5 351 (+30) од;
  • артилерійських систем – 1 686 (+12) од;
  • РСЗВ  – 379 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 192 (+2) од;
  • літаків – 271 (+0) од;
  • гелікоптерів – 248 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7);
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) од;
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.

 

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