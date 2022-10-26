Россия потеряла в войне еще 480 человек, два средства ПВО и 7 беспилотников

По оценкам украинских военных, Россия за последние сутки потеряла в войне 480 военнослужащих, 17 танков, 30 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, две системы противовоздушной обороны и 7 беспилотников.

Источник: данные Генерального штаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24 февраля по 26 октября ориентировочно составили:

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личного состава ‒ порядка 68 900 (+480) человек;

танков ‒ 2 628 (+17) ед;

боевых бронированных машин (ББМ) ‒ 5 351 (+30) ед;

артиллерийских систем ‒ 1 686 (+12) ед;

РСЗО ‒ 379 (+2) ед;

средства ПВО ‒ 192 (+2) ед;

самолетов ‒ 271 (+0) ед;

вертолетов ‒ 248 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 379 (+7);

крылатые ракеты ‒ 350 (+0);

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 076 (+22) ед;

специальная техника ‒ 149 (+0).

Данные уточняются.