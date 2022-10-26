Россия потеряла в войне еще 480 человек, два средства ПВО и 7 беспилотников
Среда, 26 октября 2022, 09:12
По оценкам украинских военных, Россия за последние сутки потеряла в войне 480 военнослужащих, 17 танков, 30 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, две системы противовоздушной обороны и 7 беспилотников.
Источник: данные Генерального штаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24 февраля по 26 октября ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ порядка 68 900 (+480) человек;
- танков ‒ 2 628 (+17) ед;
- боевых бронированных машин (ББМ) ‒ 5 351 (+30) ед;
- артиллерийских систем ‒ 1 686 (+12) ед;
- РСЗО ‒ 379 (+2) ед;
- средства ПВО ‒ 192 (+2) ед;
- самолетов ‒ 271 (+0) ед;
- вертолетов ‒ 248 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 379 (+7);
- крылатые ракеты ‒ 350 (+0);
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 076 (+22) ед;
- специальная техника ‒ 149 (+0).
Данные уточняются.