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Россия потеряла в войне еще 480 человек, два средства ПВО и 7 беспилотников

Среда, 26 октября 2022, 09:12

По оценкам украинских военных, Россия за последние сутки потеряла в войне 480 военнослужащих, 17 танков, 30 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, две системы противовоздушной обороны и 7 беспилотников.

Источник: данные Генерального штаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24 февраля по 26 октября ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ порядка 68 900 (+480) человек;
  • танков ‒ 2 628 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин (ББМ) ‒ 5 351 (+30) ед;
  • артиллерийских систем ‒ 1 686 (+12) ед;
  • РСЗО ‒ 379 (+2) ед;
  • средства ПВО ‒ 192 (+2) ед;
  • самолетов ‒ 271 (+0) ед;
  • вертолетов ‒ 248 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 379 (+7);
  • крылатые ракеты ‒ 350 (+0);
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 076 (+22) ед;
  • специальная техника ‒ 149 (+0).

Данные уточняются.

 

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