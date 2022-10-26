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Британські розвідники вважають, що Росію дедалі більше турбуватимуть вибухи на залізниці

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 09:22
Британські розвідники вважають, що Росію дедалі більше турбуватимуть вибухи на залізниці
Пошкодження залізниці в Новозибково, РФ, фото з Телеграм "Останови вагоны"

Британська розвідка з червня нарахувала щонайменше шість актів саботажу на російській залізниці і прогнозує, що з часом російське керівництво все більше турбуватиметься з цього приводу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, 24 жовтня 2022 року губернатор Брянської області Росії повідомив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю поблизу села Новозибково, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону.

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"Залізниця є основним залізничним сполученням між Росією і півднем Білорусі. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупини вагони". Це щонайменше шостий випадок саботажу проти російської залізничної інфраструктури, про який заявляє "Зупини вагони" з червня", – йдеться в огляді.

Як зазначається, це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як в Росії, так і в Білорусі.

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Як стверджує британська розвідка, російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні, але з мережею протяжністю понад 33 000 км, яка в основному проходить через ізольовані райони, цю систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз.

"Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян виступає проти конфлікту в достатній мірі, щоб вдатися до фізичного саботажу", – йдеться в огляді розвідки Міноборони Великої Британії.

Теми: Росіявійназалізницярозвідка
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