Британські розвідники вважають, що Росію дедалі більше турбуватимуть вибухи на залізниці

Британська розвідка з червня нарахувала щонайменше шість актів саботажу на російській залізниці і прогнозує, що з часом російське керівництво все більше турбуватиметься з цього приводу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, 24 жовтня 2022 року губернатор Брянської області Росії повідомив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю поблизу села Новозибково, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону.

"Залізниця є основним залізничним сполученням між Росією і півднем Білорусі. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупини вагони". Це щонайменше шостий випадок саботажу проти російської залізничної інфраструктури, про який заявляє "Зупини вагони" з червня", – йдеться в огляді.

Як зазначається, це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як в Росії, так і в Білорусі.

Як стверджує британська розвідка, російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні, але з мережею протяжністю понад 33 000 км, яка в основному проходить через ізольовані райони, цю систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз.

"Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян виступає проти конфлікту в достатній мірі, щоб вдатися до фізичного саботажу", – йдеться в огляді розвідки Міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sjWLyEfmxf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ct2pdrwjTp