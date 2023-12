Британские разведчики считают, что Россию все больше будут беспокоить взрывы на РЖД

Британская разведка с июня насчитала по меньшей мере шесть актов саботажа на российской железной дороге и прогнозирует, что со временем российское руководство все больше будет беспокоиться по этому поводу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Так, 24 октября 2022 года губернатор Брянской области России сообщил, что взрывное устройство повредило железную дорогу вблизи села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы.

Реклама:

"Железная дорога является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси. Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Останови вагоны". Это по меньшей мере шестой случай саботажа против российской железнодорожной инфраструктуры, о котором заявляет "Останови вагоны" с июня", – говорится в обзоре.

Как отмечается, это часть более широкой тенденции диссидентских нападений на железные дороги как в России, так и в Беларуси.

Как утверждает британская разведка, российские военные в первую очередь полагаются на железнодорожный транспорт для развертывания сил в Украине, но с сетью протяженностью более 33 000 км, которая в основном проходит через изолированные районы, эту систему чрезвычайно сложно защитить от физических угроз.

"Российское руководство будет все больше обеспокоено тем, что даже небольшая группа граждан выступает против конфликта в достаточной степени, чтобы прибегнуть к физическому саботажу", – говорится в обзоре разведки Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sjWLyEfmxf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ct2pdrwjTp