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Зеленський і Штайнмаєр домовилися про підтримку партнерства міст і патронат над Чернігівщиною

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 09:42
Зеленський і Штайнмаєр домовилися про підтримку партнерства міст і патронат над Чернігівщиною
Франк-Вальтер Штайнмаєр і Володимир Зеленський, фото Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі у Києві домовилися про підтримку партнерства міст та символічний патронат Штайнмаєра над відбудовою Чернігівщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Офісу президента та спільній заяві.

У ній відзначають, що муніципальні партнерства - у центрі двосторонньої співпраці України та Німеччини і це невід’ємна складова європейського громадянського суспільства, якісного управління та демократії на місцях.

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Після Другої світової війни саме така низова співпраця допомогла об’єднати розділену Європу, а з початком повномасштабної війни 24 лютого партнерство між німецькими та українськими містами запрацювало з новою силою - у питаннях гуманітарної допомоги, прийому людей, що рятуються від війни, майбутньої відбудови. 

"Як президенти України та Німеччини ми з приємністю відзначаємо значний потенціал муніципальних партнерств, що існують, і закликаємо ще більше міст Німеччини та України об’єднуватися у нових партнерських відносинах. Муніципальні партнерства є міцним каналом прояву солідарності перед лицем війни, закладають основу для об’єднаного майбутнього та надсилають чіткий сигнал Москві: ваша війна нас не роз’єднає, вона нас зблизить – як німців і українців, як європейців!

Щоб надати нашому зверненню помітну та тривалу підтримку, ми, президенти України та Німеччини, беремо Українсько-німецьку мережу муніципалітетів під свій патронат. Ми заохочуємо органи місцевого самоврядування та лідерів громадянського суспільства приєднатися до мережі й налагодити співпрацю одне з одним для створення нових партнерств", - зазначають президенти. 

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Окремим блоком німецьких учасників партнерств закликають сприяти майбутньому вступу України до ЄС, шляхом обміну кращими практиками й наближення до європейських стандартів. 

"З метою заохочення активної участі німецьких учасників у відбудові України Федеральний президент Штайнмаєр користується нагодою свого візиту до Чернігівської області з тим, щоб взяти на себе символічний патронат над різноманітними зусиллями Німеччини з розвитку та реконструкції у Чернігівській області. Таким чином Президент прагне заохотити нові німецько-українські громадянські та муніципальні партнерства, а також німецьку економічну участь та інвестиції в регіон, який особливо постраждав внаслідок російського вторгнення", - додають у заяві. 

Також заявляють про підготовку муніципального партнерства між Корюківкою на Чернігівщині та німецьким містом Вальдкірхен (Waldkirch im Breisgau) у землі Баден-Вюртемберг.

Як зазначають у комюніке німецької сторони, мер Корюківки висловив побажання про це ще під час візиту Штайнмаєра у 2021 році, після чого питання почали обговорювати і тепер є офіційне рішення про започаткування процедур. Як зазначає німецька сторона, під час візиту Штайнмаєра Корюківці передали допомогу для підготовки до опалювального сезону. 

Теми: ЗеленськийНімеччинавійнаЧернігівська область
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