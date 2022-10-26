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Зеленский и Штайнмайер договорились о поддержке партнерства городов и патронате над Черниговщиной

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 09:42
Зеленский и Штайнмайер договорились о поддержке партнерства городов и патронате над Черниговщиной
Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский, фото Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече в Киеве договорились о поддержке партнерства городов и символическом патронате Штайнмайера над восстановлением Черниговщины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Офиса президента и совместном заявлении.

В нем отмечают, что муниципальные партнерства - в центре двустороннего сотрудничества Украины и Германии и это неотъемлемая составляющая европейского гражданского общества, качественного управления и демократии на местах.

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После Второй мировой войны именно такое низовое сотрудничество помогло объединить разделенную Европу, а с началом полномасштабной войны 24 февраля партнерство между немецкими и украинскими городами заработало с новой силой - в вопросах гуманитарной помощи, приема людей, спасающихся от войны, будущего восстановления. 

"Как президенты Украины и Германии мы с удовольствием отмечаем значительный потенциал существующих муниципальных партнерств и призываем еще больше городов Германии и Украины объединяться в новых партнерских отношениях. Муниципальные партнерства являются прочным каналом проявления солидарности перед лицом войны, закладывают основу для объединенного будущего и посылают четкий сигнал Москве: ваша война нас не разъединит, она нас сблизит - как немцев и украинцев, как европейцев!.. Чтобы предоставить нашему обращению заметную и длительную поддержку, мы, президенты Украины и Германии, берем Украинско-немецкую сеть муниципалитетов под свой патронат. Мы поощряем органы местного самоуправления и лидеров гражданского общества присоединиться к сети и наладить сотрудничество друг с другом для создания новых партнерств", - отмечают президенты. 

Отдельным блоком немецких участников партнерств призывают способствовать будущему вступлению Украины в ЕС, путем обмена лучшими практиками и приближения к европейским стандартам. 

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"Федеральный президент Штайнмайер пользуется случаем своего визита в Черниговскую область с тем, чтобы взять на себя символический патронат над различными усилиями Германии по развитию и реконструкции в Черниговской области. Таким образом президент стремится поощрить новые немецко-украинские гражданские и муниципальные партнерства, а также немецкое экономическое участие и инвестиции в регион, который особенно пострадал в результате российского вторжения", - добавляют в заявлении. 

Также заявляют о подготовке муниципального партнерства между Корюковкой на Черниговщине и немецким городом Вальдкирхен (Waldkirch im Breisgau) в земле Баден-Вюртемберг.

Как отмечают в коммюнике немецкой стороны, мэр Корюковки высказал пожелание об этом еще во время визита Штайнмайера в 2021 году, после чего вопрос начали обсуждать и теперь есть официальное решение о начале процедур. Как отмечает немецкая сторона, во время визита Штайнмайера Корюковке передали помощь для подготовки к отопительному сезону. 

Темы: ЗеленскийГерманиявойнаЧерниговская область
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