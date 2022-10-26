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У Київській області триває розмінування, можна почути вибухи

Середа, 26 жовтня 2022, 09:59

26 жовтня у Бучанському та Вишгородському районах Київській області сапери продовжать ліквідацію вибухонебезпечних предметів, місцеві жителі можуть почути звуки вибухів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: На Київщині тривають роботи з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів. 

У середу 26 жовтня в Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть ВНП. 

Крім того, у Броварському районі заплановані заходи з обстеження водних акваторій.

У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.

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