У Київській області триває розмінування, можна почути вибухи

26 жовтня у Бучанському та Вишгородському районах Київській області сапери продовжать ліквідацію вибухонебезпечних предметів, місцеві жителі можуть почути звуки вибухів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: На Київщині тривають роботи з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів.

У середу 26 жовтня в Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть ВНП.

Крім того, у Броварському районі заплановані заходи з обстеження водних акваторій.

У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.