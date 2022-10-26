В Киевской области продолжается разминирование, можно услышать взрывы

26 октября в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области саперы продолжат ликвидацию взрывоопасных предметов, местные жители могут услышать звуки взрывов.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: На Киевщине продолжаются работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов.

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В среду 26 октября в Бучанском и Вышгородском районах саперы будут уничтожать ВОП.

Кроме того, в Броварском районе запланированы мероприятия по обследованию водных акваторий.

В связи с этим в некоторых общинах, возможно, будут слышны звуки взрывов.