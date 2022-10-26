В Киевской области продолжается разминирование, можно услышать взрывы
Среда, 26 октября 2022, 09:59
26 октября в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области саперы продолжат ликвидацию взрывоопасных предметов, местные жители могут услышать звуки взрывов.
Источник: Киевская областная военная администрация
Детали: На Киевщине продолжаются работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов.
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В среду 26 октября в Бучанском и Вышгородском районах саперы будут уничтожать ВОП.
Кроме того, в Броварском районе запланированы мероприятия по обследованию водных акваторий.
В связи с этим в некоторых общинах, возможно, будут слышны звуки взрывов.
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