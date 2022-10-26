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Зеленський просив Штайнмаєра посприяти визнанню Голодомору геноцидом

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 10:00
Штайнмаєр із делегацією на переговорах із Зеленським у Києві, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві просив його посприяти тому, щоб Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій Офісом президента заяві за підсумками зустрічі. 

"Глава Української держави також звернувся до президента Німеччини з проханням сприяти визнанню Бундестагом Голодомору геноцидом українського народу, що, на думку Володимира Зеленського, є особливо важливим цього року", - зазначають у ній без інших деталей.

У комюніке німецької сторони це питання не згадують. 

Нагадаємо, минулого тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом до 90-ї річниці цих подій, наголошуючи, що це особливо важливо зараз, коли Росія здійснює черговий геноцид українського народу.

Він також окремо зазначив, що розраховує на визнання Бундестагом того факту, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українців. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти цього.

Теми: ЗеленськийНімеччинаголодоморгеноцид
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