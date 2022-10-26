Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский просил Штайнмайера посодействовать признанию Голодомора геноцидом

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 10:00
Зеленский просил Штайнмайера посодействовать признанию Голодомора геноцидом
Штайнмайер с делегацией на переговорах с Зеленским в Киеве, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве просил его посодействовать тому, чтобы Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном Офисом президента заявлении по итогам встречи. 

"Глава Украинского государства также обратился к президенту Германии с просьбой способствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа, что, по мнению Владимира Зеленского, является особенно важным в этом году", - отмечают в нем без других деталей.

Реклама:

В коммюнике немецкой стороны этот вопрос не упоминают. 

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом к 90-й годовщине этих событий, подчеркивая, что это особенно важно сейчас, когда Россия осуществляет очередной геноцид украинского народа.

Он также отдельно отметил, что рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинцев. В прошлые годы МИД Германии выступал против этого.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийГерманияголодоморгеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: