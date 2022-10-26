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Зеленский просил Штайнмайера посодействовать признанию Голодомора геноцидом

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 10:00
Штайнмайер с делегацией на переговорах с Зеленским в Киеве, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве просил его посодействовать тому, чтобы Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном Офисом президента заявлении по итогам встречи. 

"Глава Украинского государства также обратился к президенту Германии с просьбой способствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа, что, по мнению Владимира Зеленского, является особенно важным в этом году", - отмечают в нем без других деталей.

В коммюнике немецкой стороны этот вопрос не упоминают. 

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом к 90-й годовщине этих событий, подчеркивая, что это особенно важно сейчас, когда Россия осуществляет очередной геноцид украинского народа.

Он также отдельно отметил, что рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинцев. В прошлые годы МИД Германии выступал против этого.

Темы: ЗеленскийГерманияголодоморгеноцид
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