Зеленский просил Штайнмайера посодействовать признанию Голодомора геноцидом

Штайнмайер с делегацией на переговорах с Зеленским в Киеве, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве просил его посодействовать тому, чтобы Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном Офисом президента заявлении по итогам встречи.

"Глава Украинского государства также обратился к президенту Германии с просьбой способствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа, что, по мнению Владимира Зеленского, является особенно важным в этом году", - отмечают в нем без других деталей.

В коммюнике немецкой стороны этот вопрос не упоминают.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом к 90-й годовщине этих событий, подчеркивая, что это особенно важно сейчас, когда Россия осуществляет очередной геноцид украинского народа.

Он также отдельно отметил, что рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинцев. В прошлые годы МИД Германии выступал против этого.