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Німеччина схвалила суперечливі інвестиції Китаю в порт Гамбурга

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 10:25

Уряд Німеччини схвалив у середу інвестиції китайської компанії Cosco в 24,9% акцій одного з трьох терміналів логістичної фірми HHLA в найбільшому порту Німеччини в Гамбурзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це менше, ніж спочатку заплановані 35% акцій, на які претендував китайський судноплавний гігант, і відбувається за тиждень до поїздки канцлера Олафа Шольца в Китай.

Компроміс був досягнутий після значного політичного опору угоді. Міністр економіки Роберт Габек був серед політиків, які заявили, що Німеччина повинна уникати китайських інвестицій у критичну інфраструктуру, якщо це можливо.

Прихильники угоди кажуть, що вона дозволить Гамбургу, де Шольц був мером протягом семи років, йти в ногу з портами-конкурентами, які також борються за китайську торгівлю і деякі з яких частково належать Cosco.

Пекін раніше заявляв, що сподівається, що Німеччина розглядатиме угоду в "об'єктивному і раціональному світлі", не політизуючи економічні відносини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія попередила уряд Німеччини не схвалювати інвестиції китайської компанії Cosco в порт Гамбурга.

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Теми: НімеччинаКитайінвестиції
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