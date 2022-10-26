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Германия одобрила противоречивые инвестиции Китая в порт Гамбурга

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 10:25

Правительство Германии одобрило в среду инвестиции китайской компании Cosco в 24,9% акций одного из трех терминалов логистической фирмы HHLA в крупнейшем порту Германии в Гамбурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это меньше, чем первоначально запланированные 35% акций, на которые претендовал китайский судоходный гигант, и происходит за неделю до поездки канцлера Олафа Шольца в Китай.

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Компромисс был достигнут после значительного политического сопротивления сделке. Министр экономики Роберт Хабек был среди политиков, которые заявили, что Германия должна избегать китайских инвестиций в критическую инфраструктуру, если это возможно.

Сторонники сделки говорят, что она позволит Гамбургу, где Шольц был мэром в течение семи лет, идти в ногу с портами-конкурентами, которые также борются за китайскую торговлю и некоторые из которых частично принадлежат Cosco.

Пекин ранее заявлял, что надеется, что Германия будет рассматривать соглашение в "объективном и рациональном свете", не политизируя экономические отношения.

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Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия предупредила правительство Германии не одобрять инвестиции китайской компании Cosco в порт Гамбурга.

Темы: ГерманияКитайинвестиции
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