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Арештували колаборантку, яка передала окупантам 2 млн грн, вкрадених в "Укрпошти" - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 10:31
Арештували колаборантку, яка передала окупантам 2 млн грн, вкрадених в Укрпошти - СБУ
фото СБУ

В ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки України затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" на Харківщині.

Джерело: пресслужба СБУОГП

Деталі: За даними слідства, під час захоплення частини регіону жінка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "пошту".

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Невдовзі після "призначення" колаборантка обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства, стверджує СБУ.

Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання у містах Балаклія та Ізюм.

Використовуючи матеріальні ресурси АТ "Укрпошта", підозрювана поширювала друковані джерела інформації, які дискредитували Збройні Сили України та діючу владу, закликала громадян України перейти на бік ворога та пропонувала працевлаштування у відділеннях "пошти", підконтрольних окупаційній адміністрації РФ.

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Для "запуску" поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але її було викрито.

 

Наразі затриманій повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Суд арештував підозрювану, повідомляє спецслужба.

Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Теми: СБУХарківська областьколаборація
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