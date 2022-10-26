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Арестована коллаборационистка, передавшая оккупантам 2 млн грн, украденных у "Укрпочты" - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 26 октября 2022, 10:31
фото СБУ

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области Служба безопасности Украины задержала коллаборационистку, которая возглавляла оккупационную "роспочту" на Харьковщине.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП

Детали: По данным следствия, во время захвата части региона женщина добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную "почту".

Вскоре после "назначения" коллаборантка обокрала одно из городских отделений Укрпочты и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия, утверждает СБУ.

Кроме того, злоумышленница выполняла вражеские задачи в городах Балаклея и Изюм.

Используя материальные ресурсы АО "Укрпочта", подозреваемая распространяла печатные источники информации, которые дискредитировали Вооруженные силы Украины и действующую власть, призывала граждан Украины перейти на сторону врага и предлагала трудоустройство в отделениях "почты", подконтрольных оккупационной администрации РФ.

Для "запуска" почтовых отделений в захваченных городах коллаборационистка пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, которые выехали за пределы области. Именно от них планировала получить электронные ключи доступа к системам администрирования и баз данных абонентов.

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После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но была разоблачена.

 

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности. Суд арестовал подозреваемую, сообщает спецслужба.

Ей грозит до 10 лет заключения.

Темы: СБУХарьковская областьколлаборационизм
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