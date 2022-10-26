Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Симоньян і Затуліну заборонили в’їзд до Вірменії

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 10:47
Костянтин Затулін і Маргарита Симоньян, колаж

Влада Вірменії заборонила в’їзд до країни російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка є головною редакторкою телеканалу RT, та депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну.

Джерело: Маргарита Симоньян та Костянтин Затулін у своїх Telegram-каналах, "Радіо Свобода"

Деталі: Ввечері 25 жовтня Симоньян написала, що Вірменія заборонила їй в'їзд, як і Затуліну, який, за словами пропагандистки, "багато років завзято підтримував Вірменію".

А Затулін повідомив, що отримав на депутатську електронну пошту лист про небажаність його приїзду до Республіки Вірменія попри запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". 

У листі Затуліну зазначається, що його публічні висловлювання на адресу Вірменії останнім часом завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами.

 

"Радіо Свобода" з посиланням на вірменські ЗМІ пише, що Затуліну заборонили в’їзд через те, що він багаторазово публічно "звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни" у Нагірному Карабаху.

Симоньян на початку конфлікту, у липні 2020 року, також виступила з критикою на адресу керівництва Вірменії.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Восени 2020 року після 44 днів протистояння Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-х років.

Теми: РосіяВірменіяпропаганда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Усі новини...
Росія
Окупанти обстріляли ракетами Оріхів та Преображенку Запорізької області: 2 людей загинуло
Британські розвідники вважають, що Росію дедалі більше турбуватимуть вибухи на залізниці
Генсек НАТО застеріг РФ від використання фальшивих приводів для ескалації
Останні новини
04:05
Голова ОВА: На Київщині ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
03:37
Росія знову погрожує ООН – США
02:38
За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
01:58
Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА
01:50
Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
01:34
Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
00:54
"Помста за допомогу Ізраїлю Україні": російські хакери атакували сайт Кнесету
00:24
В Ірані біля мавзолею застрелили 15 людей і ще 40 поранили – ЗМІ
23:57
США успішно випробували компоненти гіперзвукової зброї
23:54
Розкопав понівечені тіла рідних, а згодом загинув сам: історія родини з Лимана, яку вбила Росія
Усі новини...