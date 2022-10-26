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Симоньян і Затуліну заборонили в’їзд до Вірменії

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 10:47
Симоньян і Затуліну заборонили в’їзд до Вірменії
Костянтин Затулін і Маргарита Симоньян, колаж

Влада Вірменії заборонила в’їзд до країни російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка є головною редакторкою телеканалу RT, та депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну.

Джерело: Маргарита Симоньян та Костянтин Затулін у своїх Telegram-каналах, "Радіо Свобода"

Деталі: Ввечері 25 жовтня Симоньян написала, що Вірменія заборонила їй в'їзд, як і Затуліну, який, за словами пропагандистки, "багато років завзято підтримував Вірменію".

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А Затулін повідомив, що отримав на депутатську електронну пошту лист про небажаність його приїзду до Республіки Вірменія попри запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". 

У листі Затуліну зазначається, що його публічні висловлювання на адресу Вірменії останнім часом завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами.

 

"Радіо Свобода" з посиланням на вірменські ЗМІ пише, що Затуліну заборонили в’їзд через те, що він багаторазово публічно "звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни" у Нагірному Карабаху.

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Симоньян на початку конфлікту, у липні 2020 року, також виступила з критикою на адресу керівництва Вірменії.

Довідка: Восени 2020 року після 44 днів протистояння Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-х років.

Теми: РосіяВірменіяпропаганда
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