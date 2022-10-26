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Симоньян и Затулину запретили въезд в Армению

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 10:47
Константин Затулин и Маргарита Симоньян, коллаж

Власти Армении запретили въезд в страну российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая является главным редактором телеканала RT, и депутату Госдумы России Константину Затулину.

Источник: Маргарита Симоньян и Константин Затулин в своих Telegram-каналах, "Радио Свобода"

Детали: Вечером 25 октября Симоньян написала, что Армения запретила ей въезд, как и Затулину, "много лет яростно поддерживающему Армению", как утверждает пропагандистка.

А Затулин сообщил, что получил на депутатскую электронную почту письмо о нежелательности его приезда в Республику Армения, несмотря на приглашение международного "Лазаревского клуба". 

В письме Затулину отмечается, что его публичные высказывания в адрес Армении в последнее время наносят вред развитию дружеских и союзнических отношений между двумя государствами.

 

"Радио Свобода" со ссылкой на армянские СМИ пишет, что Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично "обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны" в Нагорном Карабахе.

Симоньян в начале конфликта, в июле 2020 года, также выступила с критикой в адрес руководства Армении.

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Справка: Осенью 2020 года после 44 дней противостояния Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.

Темы: РосcияАрменияпропаганда
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