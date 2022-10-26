Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти обстріляли ракетами Оріхів та Преображенку Запорізької області: 2 людей загинуло

Середа, 26 жовтня 2022, 10:56
Окупанти обстріляли ракетами Оріхів та Преображенку Запорізької області: 2 людей загинуло
Фото: Старух у Telegram

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі окупанти вдарили ракетами по населеним пунктам Оріхів та Преображенка, загинуло 2 людини.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Окупант застосував реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами".

Реклама:
 

Деталі: Внаслідок ракетної атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі - понад 400 кв м.

Також повідомляється, що в сусідньому селі Преображенка двоє людей загинули та одна людина була поранена.

Старух зазначив, що Оріхів та навколишні села майже щодня зазнають ворожих атак. Він закликав жителів цих населених пунктів евакуюватись в безпечні місця.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 25 жовтня заступниця міського голови Світлана Мандрич повідомляла, що місто Оріхів Запорізької області через постійні обстріли російської армії зруйноване на 70%.

Теми: Запорізька областьвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Запорізька область
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: