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Окупанти обстріляли ракетами Оріхів та Преображенку Запорізької області: 2 людей загинуло

Середа, 26 жовтня 2022, 10:56
Фото: Старух у Telegram

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі окупанти вдарили ракетами по населеним пунктам Оріхів та Преображенка, загинуло 2 людини.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Окупант застосував реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами".

 

Деталі: Внаслідок ракетної атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі - понад 400 кв м.

Також повідомляється, що в сусідньому селі Преображенка двоє людей загинули та одна людина була поранена.

Старух зазначив, що Оріхів та навколишні села майже щодня зазнають ворожих атак. Він закликав жителів цих населених пунктів евакуюватись в безпечні місця.

Що було раніше: 25 жовтня заступниця міського голови Світлана Мандрич повідомляла, що місто Оріхів Запорізької області через постійні обстріли російської армії зруйноване на 70%.

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Теми: Запорізька областьвійнаУкраїнаРосія
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