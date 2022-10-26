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Оккупанты обстреляли ракетами Орехов и Преображенку Запорожской области: 2 человека погибли

Среда, 26 октября 2022, 10:56
Оккупанты обстреляли ракетами Орехов и Преображенку Запорожской области: 2 человека погибли
Фото: Старух в Telegram

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью оккупанты ударили ракетами по населенным пунктам Орехов и Преображенка, погибло 2 человека.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Оккупант применил реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами".

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Детали: В результате ракетной атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара - более 400 кв м.

Также сообщается, что в соседнем селе Преображенка два человека погибли и один человек был ранен.

Старух отметил, что Орехов и близлежащие села почти ежедневно подвергаются вражеским атакам. Он призвал жителей этих населенных пунктов эвакуироваться в безопасные места.

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Что предшествовало: 25 октября заместитель городского головы Светлана Мандрич сообщала, что город Орехов Запорожской области из-за постоянных обстрелов российской армии разрушен на 70%.

Темы: Запорожская областьвойнаУкраинаРосcия
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