Оккупанты обстреляли ракетами Орехов и Преображенку Запорожской области: 2 человека погибли

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью оккупанты ударили ракетами по населенным пунктам Орехов и Преображенка, погибло 2 человека.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Оккупант применил реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами".

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Детали: В результате ракетной атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара - более 400 кв м.

Также сообщается, что в соседнем селе Преображенка два человека погибли и один человек был ранен.

Старух отметил, что Орехов и близлежащие села почти ежедневно подвергаются вражеским атакам. Он призвал жителей этих населенных пунктов эвакуироваться в безопасные места.

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Что предшествовало: 25 октября заместитель городского головы Светлана Мандрич сообщала, что город Орехов Запорожской области из-за постоянных обстрелов российской армии разрушен на 70%.