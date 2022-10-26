Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Увечері на Полтавщині проведуть навчальні стрільби

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 11:21
Скриншот з google.maps

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін попередив мешканців, що ввечері 26 жовтня на території кількох громад проведуть тактичні навчання і навчальні стрільби.  

Джерело: Лунін у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "26 жовтня на території Піщанської та Градизької громад у вечірній час проводитимуть тактичні навчання. На території Полтавської громади – навчальні стрільби".

Деталі: Лунін зазначив, що в цей час люди можуть чути звуки пострілів чи вибухів, але закликав хз зберігати спокій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Полтавська областьвійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині кажуть про аварію двох українських літаків, у ПС – про втрату одного
На Полтавщині збили дві ракети, на Черкащині чують вибухи
Полтавщина: у Кременчуцькому районі також поцілили в об'єкти енергетики
Останні новини
04:34
Сили оборони знищили 2 ворожі бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"
04:05
Голова ОВА: На Київщині ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
03:37
Росія знову погрожує ООН – США
02:38
За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
01:58
Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА
01:50
Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
01:34
Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
00:54
"Помста за допомогу Ізраїлю Україні": російські хакери атакували сайт Кнесету
00:24
В Ірані біля мавзолею застрелили 15 людей і ще 40 поранили – ЗМІ
23:57
США успішно випробували компоненти гіперзвукової зброї
Усі новини...