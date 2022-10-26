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Увечері на Полтавщині проведуть навчальні стрільби

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 11:21
Увечері на Полтавщині проведуть навчальні стрільби
Скриншот з google.maps

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін попередив мешканців, що ввечері 26 жовтня на території кількох громад проведуть тактичні навчання і навчальні стрільби.  

Джерело: Лунін у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "26 жовтня на території Піщанської та Градизької громад у вечірній час проводитимуть тактичні навчання. На території Полтавської громади – навчальні стрільби".

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Деталі: Лунін зазначив, що в цей час люди можуть чути звуки пострілів чи вибухів, але закликав хз зберігати спокій.

Теми: Полтавська областьвійнаЗбройні сили
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