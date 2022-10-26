Вечером на Полтавщине проведут учебные стрельбы
Среда, 26 октября 2022, 11:21
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин предупредил жителей, что вечером 26 октября на территории нескольких общин проведут тактические учения и учебные стрельбы.
Источник: Лунин в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "26 октября на территории Песчанской и Градижской общин в вечернее время будут проводить тактические учения. На территории Полтавской общины – учебные стрельбы".
Детали: Лунин отметил, что в это время люди могут слышать звуки выстрелов или взрывов, но призвал сохранять спокойствие.
ВИДЕО ДНЯ