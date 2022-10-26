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РФ намагається вербувати афганських командос на війну в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 11:58

Члени корпусу командос Національної армії Афганістану, які пройшли підготовку у Великій Британії та США, отримують пропозиції приєднатися до російських збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Foreign Policy з посиланням на численні афганські військові та безпекові джерела.

На їхню думку, поповнення командос може мати значний вплив на поле бою.

Приблизно від 20 до 30 тисяч добровольців-командос залишилися в Афганістані, коли Захід виводив війська з країни минулого року.

Лише невелика частина з них змогла евакуюватися після розпаду республіки, тоді як інші втекли до лояльних сусідів або переховуються, щоб уникнути захоплення і страти з боку талібів.

Багато з цих командос зараз без роботи і без надії, а деякі все ще чекають на переселення до Великої Британії або США.

Джерела в афганських силах безпеки повідомили виданню, що це може зробити їх легкою здобиччю для російських вербувальників.

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Одне з джерел сказало: "У них немає країни, немає роботи, немає майбутнього. Їм нічого втрачати".

Деякі джерела припустили, що до 10 тисяч колишніх командос можуть прийняти пропозицію після того, як з ними зв'яжуться через WhatsApp і Signal.

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Теми: АфганістанУкраїнавійнаРосія
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