Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ пытается вербовать афганских коммандос на войну в Украине - СМИ

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 11:58

Члены корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые прошли подготовку в Великобритании и США, получают предложения присоединиться к российским вооруженным силам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Foreign Policy со ссылкой на многочисленные афганские военные и источники по безопасности.

По их мнению, пополнение коммандос может оказать значительное влияние на поле боя.

Примерно от 20 до 30 тысяч добровольцев-коммандос остались в Афганистане, когда Запад выводил войска из страны в прошлом году.

Лишь небольшая часть из них смогла эвакуироваться после распада республики, тогда как другие сбежали к лояльным соседям или скрываются, чтобы избежать захвата и казни со стороны талибов.

Многие из этих коммандос сейчас без работы и без надежды, а некоторые все еще ждут переселения в Великобританию или США.

Источники в афганских силах безопасности сообщили изданию, что это может сделать их легкой добычей для российских вербовщиков.

ВИДЕО ДНЯ

Один из источников сказал: "У них нет страны, нет работы, нет будущего. Им нечего терять".

Некоторые источники предположили, что до 10 тысяч бывших коммандос могут принять предложение после того, как с ними свяжутся через WhatsApp и Signal.

Читайте также статью На замену сирийцам: где РФ ищет воинов для войны с Украиной.

Темы: АфганистанУкраинавойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

Все новости...
Афганистан
Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ
У российского посольства в Кабуле раздался взрыв, погибли двое сотрудников
"Талибан" договаривается с РФ о закупке бензина
Последние новости
04:34
Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"
04:05
Глава ОВА: На Киевщине ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
03:37
Россия снова угрожает ООН – США
02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
00:54
"Месть за помощь Израиля Украине": российские хакеры атаковали сайт Кнессета
00:24
В Иране возле мавзолея застрелили 15 человек и еще 40 ранили – СМИ
23:57
США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия
Все новости...