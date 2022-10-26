РФ пытается вербовать афганских коммандос на войну в Украине - СМИ

Члены корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые прошли подготовку в Великобритании и США, получают предложения присоединиться к российским вооруженным силам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Foreign Policy со ссылкой на многочисленные афганские военные и источники по безопасности.

По их мнению, пополнение коммандос может оказать значительное влияние на поле боя.

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Примерно от 20 до 30 тысяч добровольцев-коммандос остались в Афганистане, когда Запад выводил войска из страны в прошлом году.

Лишь небольшая часть из них смогла эвакуироваться после распада республики, тогда как другие сбежали к лояльным соседям или скрываются, чтобы избежать захвата и казни со стороны талибов.

Многие из этих коммандос сейчас без работы и без надежды, а некоторые все еще ждут переселения в Великобританию или США.

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Источники в афганских силах безопасности сообщили изданию, что это может сделать их легкой добычей для российских вербовщиков.

Один из источников сказал: "У них нет страны, нет работы, нет будущего. Им нечего терять".

Некоторые источники предположили, что до 10 тысяч бывших коммандос могут принять предложение после того, как с ними свяжутся через WhatsApp и Signal.

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