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Окупанти залишили частину Запорізької області без газу – Спротив

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 12:01
Окупанти залишили частину Запорізької області без газу – Спротив
Фото pixabay.com

Російські загарбники припинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя, частина жителів Запорізької області залишилися без газу напередодні зими.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У Спротиві нагадали, що ще навесні росіяни знищили газопровід на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Згодом посібник загарбників Євген Балицький пообіцяв відновити газопостачання до осені.

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Новий газопровід росіяни хотіли запустити з Ростова. І колаборант Балицький запевняв, що його добудують до 1 жовтня. 

Запуск опалювального сезону в Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили. Але наразі росіяни припинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя.

Дослівно Спротив: "За інформацією підпілля наразі окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем. Відтак регіон залишається без газопостачання".

ВІДЕО ДНЯ

ЦНС закликає мешканців за можливості евакуюватися з тимчасово окупованих територій на час спецоперації з деокупації.

Теми: Запорізька областьвійнагаз
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