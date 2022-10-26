Оккупанты оставили часть Запорожской области без газа – Сопротивление

Российские захватчики прекратили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь, часть жителей Запорожской области остались без газа накануне зимы.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В Сопротивлении напомнили, что еще весной россияне уничтожили газопровод на временно оккупированной части Запорожской области. Позже пособник захватчиков Евгений Балицкий пообещал восстановить газоснабжение до осени.

Новый газопровод россияне хотели запустить из Ростова. И коллаборант Балицкий уверял, что его достроят до 1 октября.

Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили. Но сейчас россияне прекратили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь.

Дословно Сопротивление: "По информации подполья сейчас оккупанты демонтируют газопровод между Бердянском и Мелитополем. Поэтому регион остается без газоснабжения".

ЦНС призывает жителей по возможности эвакуироваться с временно оккупированных территорий на время спецоперации по деоккупации.