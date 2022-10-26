Оккупанты оставили часть Запорожской области без газа – Сопротивление

Российские захватчики прекратили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь, часть жителей Запорожской области остались без газа накануне зимы.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В Сопротивлении напомнили, что еще весной россияне уничтожили газопровод на временно оккупированной части Запорожской области. Позже пособник захватчиков Евгений Балицкий пообещал восстановить газоснабжение до осени.

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Новый газопровод россияне хотели запустить из Ростова. И коллаборант Балицкий уверял, что его достроят до 1 октября.

Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили. Но сейчас россияне прекратили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь.

Дословно Сопротивление: "По информации подполья сейчас оккупанты демонтируют газопровод между Бердянском и Мелитополем. Поэтому регион остается без газоснабжения".

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ЦНС призывает жителей по возможности эвакуироваться с временно оккупированных территорий на время спецоперации по деоккупации.