В окупованому Маріуполі люди досі живуть у наметах, готують на вогнищах – міська рада

В тимчасово окупованому росіянами в Маріуполі деякі жителі досі живуть у наметах і готують на вогнищах, бо їхні будинки розбомбили окупанти, а нове житло не надали.

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram

Деталі: За інформацією міської ради, намети розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на вогнищах, а сплять у підвалах кінотеатру.

За словам жителів, ключі від "нових будинків" роздають лише "своїм".

Пряма мова: "Коли ключи від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити".

Що цьому передувало: У жовтні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розподіляють тимчасове житло серед росіян та колаборантів, а обіцяне місцевим житло замінять на пусті напівзруйновані квартири.