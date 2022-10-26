Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Маріуполі люди досі живуть у наметах, готують на вогнищах – міська рада

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 12:14
Палатки в окупованому Маріуполі, фото з Telegram міськради

В тимчасово окупованому росіянами в Маріуполі деякі жителі досі живуть у наметах і готують на вогнищах, бо їхні будинки розбомбили окупанти, а нове житло не надали.

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram

Деталі: За інформацією міської ради, намети розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на вогнищах, а сплять у підвалах кінотеатру.

За словам жителів, ключі від "нових будинків" роздають лише "своїм".

Пряма мова: "Коли ключи від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити".

Що цьому передувало: У жовтні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розподіляють тимчасове житло серед росіян та колаборантів, а обіцяне місцевим житло замінять на пусті напівзруйновані квартири. 

Теми: Маріупольокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Усі новини...
Маріуполь
Мозок відмовлявся вірити, що це реальність: як убивали Маріуполь
У Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли прапори РФ – радник мера
Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору
Останні новини
05:34
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики
04:34
Сили оборони знищили 2 ворожі бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"
04:05
Голова ОВА: На Київщині ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
03:37
Росія знову погрожує ООН – США
02:38
За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
01:58
Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА
01:50
Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
01:34
Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
00:54
"Помста за допомогу Ізраїлю Україні": російські хакери атакували сайт Кнесету
00:24
В Ірані біля мавзолею застрелили 15 людей і ще 40 поранили – ЗМІ
Усі новини...