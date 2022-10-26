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В окупованому Маріуполі люди досі живуть у наметах, готують на вогнищах – міська рада

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 12:14
В окупованому Маріуполі люди досі живуть у наметах, готують на вогнищах – міська рада
Палатки в окупованому Маріуполі, фото з Telegram міськради

В тимчасово окупованому росіянами в Маріуполі деякі жителі досі живуть у наметах і готують на вогнищах, бо їхні будинки розбомбили окупанти, а нове житло не надали.

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram

Деталі: За інформацією міської ради, намети розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на вогнищах, а сплять у підвалах кінотеатру.

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За словам жителів, ключі від "нових будинків" роздають лише "своїм".

Пряма мова: "Коли ключи від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити".

Що цьому передувало: У жовтні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розподіляють тимчасове житло серед росіян та колаборантів, а обіцяне місцевим житло замінять на пусті напівзруйновані квартири. 

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Теми: Маріупольокупація
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